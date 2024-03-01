Башкирия простилась с павшим в ходе СВО Арсеном Зиякаевым

13:58, 01 мар 2024

В Миякинском районе Башкирии прошли похороны Арсена Зиякаева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Глава администрации Миякинского района Ришат Актуганов, от имени всех жителей района выразил глубочайшие соболезнования родителям, жене, детям и близким родственникам погибшего военнослужащего.

По словам чиновника, горечь утраты и тяжесть на душе невыразимы. К большому сожалению, Арсен ушел из жизни в расцвете лет и сил, полный планов и надежд на будущее. В памяти земляков он навсегда останется настоящим героем, человеком с добрым и отзывчивым сердцем, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся.

Фото: соцсети