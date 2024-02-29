«Не горюйте. Это мой выбор»: молодой боец из Башкирии отправил матери последнее смс

10:43, 29 фев 2024

28-летний Эмиль Чурбаев, уроженец Стерлитамака, получил смертельное ранение 27 августа в ходе специальной военной операции. У него остались супруга, родители, сестра и двое маленьких детей. Накануне гибели Эмиль успел отправить смс-сообщение матери, опубликованное впоследствии телеграм-каналом «Za ПацанOV». В нем молодой человек объяснял причины своего решения поехать на войну.

Как отмечал Эмиль, это было не спонтанное, а взвешенное решение. Путь к нему занял немало времени. Он считал, что на войну попадают не просто так, а по призванию. Вместе с товарищами Эмиль воевал в составе отряда оперативного назначения. Срок их пребывания там не был бессрочным. Молодой человек надеялся, что родители поймут и примут его выбор. Он пообещал им вернуться живым и невредимым. Также Эмиль заверил, что они будут им гордиться. В заключение он признался в большой любви к родителям и попросил их не горевать.

До того, как отправиться на СВО Эмиль Чурбаев работал в следственном изоляторе No3 УФСИН России по Башкирии в родном Стерлитамаке. На территории боевых действий он находился с мая 2023 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети