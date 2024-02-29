Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Полицейский и монтер: погибли двое добровольцев СВО из Башкирии

Полицейский и монтер: погибли двое добровольцев СВО из Башкирии

10:34, 29 фев 2024

На этой неделе в Башкирии простились еще с двумя добровольцами, отправившимися на специальную военную операцию.

Первым из них был Олег Хакимов, 22 года прослуживший в органах внутренних дел и когда-то имевший звание майора полиции. В 2022 году он добровольно отправился в зону боевых действий, однако 27 февраля его не стало - Олег погиб от онкологического заболевания. Похороны состоялись на этой неделе в его родном Альшеевском районе.
«Олег Раисович был моим соседом, я знала его с детства. Он всегда казался мне таким красивым и статным в форме! Совсем недавно мы с коллегами вспоминали о нем в нашей гимназии, где на стенде размещены фотографии всех выпускников-военнослужащих. Там есть и его сын Валерий. Как жаль, что Олег Раисович ушел из жизни так рано», - прокомментировала землячка Рената Б.

Вторым павшим стал 34-летний уроженец Абзелиловского района Надир Файзуллин, проживавший в Магнитогорске с женой и детьми. За три месяца до гибели он добровольно подписал контракт и отправился на СВО. 24 февраля Надиру исполнилось бы 35 лет.

По данным местных СМИ, в мирной жизни мужчина трудился монтером путей в ОАО "РЖД". В детстве увлекался спортом, в частности боксом. На этой неделе родные и близкие простились с ним.

В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Игониным В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Игониным
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество в Башкирии
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
В зоне спецоперации погиб уроженец Башкирии Алексей Скачков
Общество в Башкирии
В зоне спецоперации погиб уроженец Башкирии Алексей Скачков
В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным
Общество в Башкирии
В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok