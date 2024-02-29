Полицейский и монтер: погибли двое добровольцев СВО из Башкирии
10:34, 29 фев 2024
На этой неделе в Башкирии простились еще с двумя добровольцами, отправившимися на специальную военную операцию.
Первым из них был Олег Хакимов, 22 года прослуживший в органах внутренних дел и когда-то имевший звание майора полиции. В 2022 году он добровольно отправился в зону боевых действий, однако 27 февраля его не стало - Олег погиб от онкологического заболевания. Похороны состоялись на этой неделе в его родном Альшеевском районе.
«Олег Раисович был моим соседом, я знала его с детства. Он всегда казался мне таким красивым и статным в форме! Совсем недавно мы с коллегами вспоминали о нем в нашей гимназии, где на стенде размещены фотографии всех выпускников-военнослужащих. Там есть и его сын Валерий. Как жаль, что Олег Раисович ушел из жизни так рано», - прокомментировала землячка Рената Б.
Вторым павшим стал 34-летний уроженец Абзелиловского района Надир Файзуллин, проживавший в Магнитогорске с женой и детьми. За три месяца до гибели он добровольно подписал контракт и отправился на СВО. 24 февраля Надиру исполнилось бы 35 лет.
По данным местных СМИ, в мирной жизни мужчина трудился монтером путей в ОАО "РЖД". В детстве увлекался спортом, в частности боксом. На этой неделе родные и близкие простились с ним.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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