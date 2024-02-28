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В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Игониным

В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Игониным

21:59, 28 фев 2024

В Башкирии похоронили 46-летнего уроженца города Белорецка Сергея Игонина, который служил рядовым по контракту в зоне СВО. О траурной церемонии сообщили в городской администрации.

После службы в армии на границе с Китаем Сергей работал на металлургическом комбинате Белорецка. Его знали как примерного семьянина, любящего мужа и отца и просто добродушного человека. Он увлекался пчеловодством, охотой и рыбалкой. Для своей семьи Игонин самостоятельно построил дом.

С самого начала специальной военной операции он планировал пойти на службу по контракту. В октябре 2023 года Сергей заключил контракт с Министерством обороны России. В январе 2024 года во время выполнения боевого задания он получил смертельное ранение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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