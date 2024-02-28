В Башкирии похоронили участника СВО Рима Закирова
10:04, 28 фев 2024
27 февраля жители населенного пункта Каримово Учалинского района Башкирии в последний путь проводили старшего сержанта Рима Закирова.
Как сообщил глава района Руслан Гилязетдинов в социальных сетях, Рим героически погиб, выполняя боевые задачи в ходе СВО.
Рим родился 12.09.1984 года в Каримово. После окончания профессионального училища No98 города Учалы в 2002 году был призван на срочную службу в российскую армию. Демобилизовавшись, в 2014 году Закиров подписал контракт, принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.
В мае 2023 он заключил очередной контракт и отправился на СВО. Погиб 15 февраля 2024 года.
Выражая соболезнования родным и близким Рима, глава района подчеркнул тяжесть этой утраты для каждого жителя Каримово. Руслан Гилязетдинов отметил, что герой стал незримым примером глубочайшего патриотизма и чувства солидарности с защитниками Родины, которые стоят на страже российских рубежей и интересов.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов
Общество в Башкирии
«Покойся с миром, храбрый воин»: на СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Хакимов