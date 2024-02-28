В Башкирии похоронили участника СВО Рима Закирова

10:04, 28 фев 2024

27 февраля жители населенного пункта Каримово Учалинского района Башкирии в последний путь проводили старшего сержанта Рима Закирова.

Как сообщил глава района Руслан Гилязетдинов в социальных сетях, Рим героически погиб, выполняя боевые задачи в ходе СВО.

Рим родился 12.09.1984 года в Каримово. После окончания профессионального училища No98 города Учалы в 2002 году был призван на срочную службу в российскую армию. Демобилизовавшись, в 2014 году Закиров подписал контракт, принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.

В мае 2023 он заключил очередной контракт и отправился на СВО. Погиб 15 февраля 2024 года.

Выражая соболезнования родным и близким Рима, глава района подчеркнул тяжесть этой утраты для каждого жителя Каримово. Руслан Гилязетдинов отметил, что герой стал незримым примером глубочайшего патриотизма и чувства солидарности с защитниками Родины, которые стоят на страже российских рубежей и интересов.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети