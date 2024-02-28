Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии похоронили участника СВО Рима Закирова

В Башкирии похоронили участника СВО Рима Закирова

10:04, 28 фев 2024

27 февраля жители населенного пункта Каримово Учалинского района Башкирии в последний путь проводили старшего сержанта Рима Закирова.

Как сообщил глава района Руслан Гилязетдинов в социальных сетях, Рим героически погиб, выполняя боевые задачи в ходе СВО.

Рим родился 12.09.1984 года в Каримово. После окончания профессионального училища No98 города Учалы в 2002 году был призван на срочную службу в российскую армию. Демобилизовавшись, в 2014 году Закиров подписал контракт, принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.

В мае 2023 он заключил очередной контракт и отправился на СВО. Погиб 15 февраля 2024 года.

Выражая соболезнования родным и близким Рима, глава района подчеркнул тяжесть этой утраты для каждого жителя Каримово. Руслан Гилязетдинов отметил, что герой стал незримым примером глубочайшего патриотизма и чувства солидарности с защитниками Родины, которые стоят на страже российских рубежей и интересов.

«Пал смертью храбрых»: в Башкирии похоронили участника СВО Евгения Еремина «Пал смертью храбрых»: в Башкирии похоронили участника СВО Евгения Еремина
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым
Общество в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым
На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов
«Покойся с миром, храбрый воин»: на СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Хакимов
Общество в Башкирии
«Покойся с миром, храбрый воин»: на СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Хакимов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok