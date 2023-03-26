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В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным

В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным

15:11, 26 мар 2023

В Уфе в субботу, 25 марта, Ленинский район города проводил в последний путь Альберта Тухватшина, погибшего в зоне СВО. Информацию об этом на своей страничке в соцсетях сообщил Олег Котов, руководитель администрации.



Альберт Фаритович был призван в ряды ВС России и участвовал в зоне боевых действий в Республике Чечня. В прошлом году он отправился на специальную военную операцию, его наградили орденом Мужества.

«Гибель солдата стала большой потерей для семьи, родных и близких. Никакие слова не могут смягчить горечь невосполнимой утраты. В наших сердцах навсегда останется добрая память об Альберте Фаритовиче», - отметил в сообщении Олег Котов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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