В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Антипиным

11:25, 03 июл 2023

В Башкирии в зале уфимского Южного кладбища простились с сержантом Сергеем Антипиным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал Олег Котов, глава администрации Ленинского района.







Боец родился 3 мая 1979 года. В период с 1997 по 1999 годы был призван на срочную военную службу, участвовал в ликвидации бандформирований в Республике Чечня.



25 октября 2022 года для участия в спецоперации Сергея призвали по частичной мобилизации. Погиб 17 июня 2023 года в ходе выполнения боевых задач СВО.





"Мы навсегда сохраним память о нём в наших сердцах. Сергей Владимирович с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и стал настоящим примером для молодого поколения. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память и низкий поклон", - написал Олег Котов.

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Фото: соцсети