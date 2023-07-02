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В Башкирии похоронили сразу четырех погибших в СВО бойцов

В Башкирии похоронили сразу четырех погибших в СВО бойцов

11:29, 02 июл 2023

В Башкирии в последний путь проводили сразу четырех погибших в спецоперации военнослужащих

В Салаватском районе республики прошли похороны Ильсура Галиаскарова.

- Ильсур, по воле сердца, принял благородное и мужественное решение - защищать интересы нашей Родины и исполнил свой долг до конца. Весь район разделяет эту невосполнимую утрату. Это наше общее горе, и от имени всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Ильсура. Светлая память защитнику Отечества! - написал в социальных сетях чиновник.

Вице-премьер Башкортостана И. Сагитов сообщил о церемонии прощания 25-летнего уроженца Федоровского района Самата Тухватуллина. Командир роты десантников Псковской дивизии погиб 16 июня в одном из поселков ДНР. Его посмертно наградили орденом Мужества и посмертно представили к ордену «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Без мужа и отца остались супруга и годовалый сын.

В столице РБ состоялась траурная церемония по двум погибшим - Сергею Тарану и Сергею Антипину. Информацию об этом передал глава администрации Ленинского района Уфы.

Сергею Тарану посмертно представили к Ордену Мужества. Это его третья награда.

- Сергей Николаевич отличился стойкостью и смелостью характера. Он был верной и надежной опорой для своих боевых товарищей, родных и близких, - написал Олег Котов.

Сергея Антипина также посмертно представили к награде. Он был участником чеченской компании и отправился на спецоперацию по частичной мобилизации.

Сергей Владимирович с честью и достоинством выполнил свой воинский долг, став настоящим примером для молодого поколения. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким, - написал глава районной администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Салаватский район Федоровский район Уфа
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