В Башкирии похоронили сразу четырех погибших в СВО бойцов

11:29, 02 июл 2023

В Башкирии в последний путь проводили сразу четырех погибших в спецоперации военнослужащих



В Салаватском районе республики прошли похороны Ильсура Галиаскарова.



- Ильсур, по воле сердца, принял благородное и мужественное решение - защищать интересы нашей Родины и исполнил свой долг до конца. Весь район разделяет эту невосполнимую утрату. Это наше общее горе, и от имени всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Ильсура. Светлая память защитнику Отечества! - написал в социальных сетях чиновник.



Вице-премьер Башкортостана И. Сагитов сообщил о церемонии прощания 25-летнего уроженца Федоровского района Самата Тухватуллина. Командир роты десантников Псковской дивизии погиб 16 июня в одном из поселков ДНР. Его посмертно наградили орденом Мужества и посмертно представили к ордену «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Без мужа и отца остались супруга и годовалый сын.



В столице РБ состоялась траурная церемония по двум погибшим - Сергею Тарану и Сергею Антипину. Информацию об этом передал глава администрации Ленинского района Уфы.



Сергею Тарану посмертно представили к Ордену Мужества. Это его третья награда.



- Сергей Николаевич отличился стойкостью и смелостью характера. Он был верной и надежной опорой для своих боевых товарищей, родных и близких, - написал Олег Котов.



Сергея Антипина также посмертно представили к награде. Он был участником чеченской компании и отправился на спецоперацию по частичной мобилизации.



Сергей Владимирович с честью и достоинством выполнил свой воинский долг, став настоящим примером для молодого поколения. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким, - написал глава районной администрации.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети