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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Алексей Умняков

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Алексей Умняков

12:07, 23 окт 2022

В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один уроженец Башкирии. В понедельник, 24 октября, состоится траурная церемония на родине бойца, сообщили в администрации Салавата.



Как рассказал товарищ военнослужащего в социальных сетях, солдат погиб 22 сентября. Прощание с сержантом Алексеем Ивановичем Умняковым состоится на площади перед Историко-краеведческим музеем. Все желающие могут проститься с уроженцем Салавата – гражданская панихида намечена на 10:30. В 11 часов начнется официальная церемония прощания и траурный митинг.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – заключили в администрации города.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация города Салават
Теги: Салават спецоперация Погибшие на Украине
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