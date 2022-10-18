Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Альберт Сафиканов

21:28, 18 окт 2022

Администрация Салавата сообщила, что 19 октября состоится прощание с погибшим во время СВО младшим сержантом 22-летним Альбертом Сафикановым. Церемония, как отмечается в сообщении, пройдет перед Историко-краеведческим музеем.







– Альберт был прекрасным, добрым, светлым человеком. В своём юном возрасте он был настоящим мужчиной! Но ушел слишком рано. Мы будем помнить его всегда в светлой памяти, – отмечают знакомые.



Гражданская панихида начнется в 10:30, официальная церемония и траурный митинг – в 11:00. Прийти могут все желающие.



Ранее сообщалось об уроженце Салавата Анатолии Бармашове, который погиб в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.

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Фото: администрация Салавата