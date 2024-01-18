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В Башкирии простятся с погибшим в СВО бойцом, спасшим ценой жизни товарищей

В Башкирии простятся с погибшим в СВО бойцом, спасшим ценой жизни товарищей

В пятницу, 19 января, в башкирском городе Нефтекамске в последний путь проводят 22-летнего офицера Никиту Валерьяновича Шипаева, павшего смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Как уточнили в информационной службе городской мэрии, траурное мероприятие состоится в 10 часов утра в фойе филармонии города.

Родившийся 24 февраля 2001 года в Нефтекамске Никита с детства мечтал посвятить свою жизнь военной службе. Ещё обучаясь в кадетском классе школы No11, юноша целенаправленно готовился стать офицером. В прошлом году Шипаев с отличием окончил престижное высшее танковое командное Краснознамённое училище в Казани. Как отмечают земляки погибшего героя, Никита всегда стремился к приобретению новых знаний и умений, не любил стоять на месте. Помимо основного обучения он прошёл дополнительные курсы военного психолога.

По словам близких лейтенанта Шипаева, это был очень целеустремлённый и выносливый человек, обладавший высоким чувством ответственности. Никита никогда не бросал слов на ветер - если давал обещание, то обязательно выполнял его.

После получения офицерского звания Никита Валерьянович подписал контракт с Министерством обороны и был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции. 19 октября, командуя экипажем танка и не желая рисковать жизнью товарищей, лейтенант Шипаев приказал покинуть машину и в одиночку вывел боевую технику на открытую местность. В ходе последовавшего танкового сражения Никита геройски погиб.

На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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