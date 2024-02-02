В зоне проведения СВО погиб 32-летний уроженец Башкирии Александр Рыбальченко

В четверг, 1 февраля 2024 года, в селе Татыр-Узяк Хайбуллинского района Башкирии прошла траурная церемония прощания с 32-летним Александром Рыбальченко, погибшим в зоне проведения СВО.

Как сообщили в местной администрации, Александр Рыбальченко до призыва на военную службу работал на горнорудных предприятиях района. В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на службу в мотострелковое отделение.

Семье погибшего военнослужащего был передан орден Мужества, которым Александра Рыбальченко наградили посмертно.

В социальных сетях пользователи выражают родным и близким Александра глубокие соболезнования. Его запомнили как человека, для которого верность Родине была превыше всего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети