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В зоне проведения СВО погиб 32-летний уроженец Башкирии Александр Рыбальченко

В зоне проведения СВО погиб 32-летний уроженец Башкирии Александр Рыбальченко

В четверг, 1 февраля 2024 года, в селе Татыр-Узяк Хайбуллинского района Башкирии прошла траурная церемония прощания с 32-летним Александром Рыбальченко, погибшим в зоне проведения СВО.

Как сообщили в местной администрации, Александр Рыбальченко до призыва на военную службу работал на горнорудных предприятиях района. В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на службу в мотострелковое отделение.

Семье погибшего военнослужащего был передан орден Мужества, которым Александра Рыбальченко наградили посмертно.

В социальных сетях пользователи выражают родным и близким Александра глубокие соболезнования. Его запомнили как человека, для которого верность Родине была превыше всего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хайбуллинский район спецоперация Погибшие на Украине
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