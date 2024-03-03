В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Шакировым
21:31, 03 мар 2024
В башкирском городе Мелеузе состоялись похороны 43-летнего добровольца СВО Сергея Шакирова.
Сообщается, что Сергей Шакиров получил образование в своем родном городе и в соседнем Кумертау. Затем работал в разных организациях на протяжении многих лет. В сентябре 2023 года мужчина принял решение заключить контракт с российским Министерством обороны и стал бойцом мотострелковых войск. 14 февраля текущего года он получил смертельные ранения на территории Донецкой Народной Республики.
В социальных сетях жители Мелеуза и других городов Башкирии выражают соболезнования родным и близким погибшего. Они оставляют сообщения с выражением сочувствия под постами с опубликованным некрологом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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