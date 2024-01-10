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В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Бондаренко

В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Бондаренко

В Башкирии простились с уроженцем Туймазинского района Башкирии Сергеем Бондаренко. Отец восьмерых детей из Субханкулово погиб на специальной военной операции, где служил в качестве разведчика.

В мае прошлого года Сергей тайно уехал на фронт, никому не рассказав о своем решении. Лишь в сентябре, после ранения, он вернулся к родителям и поделился, что вместе с другими солдатами защищает интересы Родины. 24 декабря, в боях под Кременной, разведчик получил смертельные ранения, от которых скончался.

Похороны Сергея Бондаренко собрали множество людей. Жители села пришли проводить в последний путь человека, которого все помнили добрым и щедрым. Он часто угощал односельчан медом с родительской пасеки, никогда не отказывая в помощи и поддержке. Когда стало известно о его гибели, многие не смогли сдержать слез.

У Сергея Бондаренко остались пожилые родители, шестеро сыновей и две дочери.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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