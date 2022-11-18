Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе в парке Кашкадан установили живую новогоднюю ель

В Уфе в парке Кашкадан установили живую новогоднюю ель

09:13, 18 ноя 2022

В парке Кашкадан установили первую в городе живую новогоднюю елку. Ее высота составляет около 18 метров.

Как рассказали в администрации, привезли пушистую красавицу из Нуримановского района. Обычно елку ставят на центральной аллее парка, однако в этот раз она расположилась у сцены.

Совсем скоро елку начнут украшать, а также приступят к строительству ледового городка.

Украшать улицы городов и сел Башкирии начали еще 14 ноября. Как отмечалось, елки установят до 20 декабря. Всего в республике их будет более двух тысяч. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: администрация Октябрьского района Уфы
Теги: Уфа елка новый год кашкадан
Читайте также

В Уфе установили главную новогоднюю ёлку столицы
Общество в Башкирии
В Уфе установили главную новогоднюю ёлку столицы
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
Это интересно
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
В столице Башкирии приступили к установке новогодней пиксельной елки
Общество в Башкирии
В столице Башкирии приступили к установке новогодней пиксельной елки
В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку
Общество в Башкирии
В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: