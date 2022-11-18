В Уфе в парке Кашкадан установили живую новогоднюю ель

09:13, 18 ноя 2022

В парке Кашкадан установили первую в городе живую новогоднюю елку. Ее высота составляет около 18 метров.



Как рассказали в администрации, привезли пушистую красавицу из Нуримановского района. Обычно елку ставят на центральной аллее парка, однако в этот раз она расположилась у сцены.



Совсем скоро елку начнут украшать, а также приступят к строительству ледового городка.



Украшать улицы городов и сел Башкирии начали еще 14 ноября. Как отмечалось, елки установят до 20 декабря. Всего в республике их будет более двух тысяч.

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Фото: администрация Октябрьского района Уфы