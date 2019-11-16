Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку

В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку

Добавлено: 16.11.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку

В Уфе приступили к установке новогодних елей. Накануне главный символ празднования Нового года привезли в Ленинский район. Как рассказали в пресс-службе администрации Уфы, 27-метровую зеленую красавицу установили перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон.

Где в Уфе будут установлены новогодние елки

Читайте также:

Где в Уфе будут установлены новогодние елки
«Новогодняя елочка очень нравится, мы с большим удовольствием встретим с ней Новый 2020 год», – делятся впечатлениями жители микрорайона.
В настоящее время работы по установке ёлки завершены, но продолжаются работы по укреплению основания дерева.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Где в Уфе будут установлены новогодние елки
Общество
Где в Уфе будут установлены новогодние елки
В Уфе на месте опасного склона установили 10-метровую лестницу
Общество
В Уфе на месте опасного склона установили 10-метровую лестницу
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
Это интересно
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
На президентскую елку в Уфе съедутся 780 детей
Общество
На президентскую елку в Уфе съедутся 780 детей
Как выбрать новогоднюю елку: советы специалистов
Это интересно
Как выбрать новогоднюю елку: советы специалистов
В Уфе начинают подготовку к Новому году: уже устанавливают елку
Это интересно
В Уфе начинают подготовку к Новому году: уже устанавливают елку
В Уфе появится новый бассейн, который смогут посетить 50 человек за смену
Общество
В Уфе появится новый бассейн, который смогут посетить 50 человек за смену
Республиканская новогодняя елка пройдет 22 декабря
Общество
Республиканская новогодняя елка пройдет 22 декабря
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: