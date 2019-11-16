В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку

В Уфе приступили к установке новогодних елей. Накануне главный символ празднования Нового года привезли в Ленинский район. Как рассказали в пресс-службе администрации Уфы, 27-метровую зеленую красавицу установили перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон.



«Новогодняя елочка очень нравится, мы с большим удовольствием встретим с ней Новый 2020 год», – делятся впечатлениями жители микрорайона.



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Фото: пресс-служба администрации Уфы

В настоящее время работы по установке ёлки завершены, но продолжаются работы по укреплению основания дерева.