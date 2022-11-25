Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Вячеславу Бацокину

В Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Вячеславу Бацокину

14:20, 25 ноя 2022

В Уфе сегодня, 25 ноября, открыли мемориальную доску военнослужащему Вячеславу Бацокину, который погиб входе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в мэрии города.

Мемориальная доска находится на фасаде дома № 56 по проспекту Октября. В этой многоэтажке вырос военнослужащий.



— Он ценой своей жизни защищал рубежи нашей страны. Вечная память герою. Глубочайший поклон родителям, потому что на таких ребятах сегодня равняется наше молодое поколение, — сказал глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

За преданность Родине и проявленную отвагу Вячеслава Бацокина посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Минигали Шаймуратова. Мама погибшего солдата поблагодарила всех присутствующих за поддержку.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вячеслав Бацокин
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа
Читайте также

Погибшему на Украине парню из Башкирии установят мемориальную доску
Происшествия в Башкирии
Погибшему на Украине парню из Башкирии установят мемориальную доску
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вячеслав Бацокин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вячеслав Бацокин
В Башкирии простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: