В Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Вячеславу Бацокину

14:20, 25 ноя 2022

В Уфе сегодня, 25 ноября, открыли мемориальную доску военнослужащему Вячеславу Бацокину, который погиб входе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в мэрии города.



Мемориальная доска находится на фасаде дома № 56 по проспекту Октября. В этой многоэтажке вырос военнослужащий.







— Он ценой своей жизни защищал рубежи нашей страны. Вечная память герою. Глубочайший поклон родителям, потому что на таких ребятах сегодня равняется наше молодое поколение, — сказал глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.



За преданность Родине и проявленную отвагу Вячеслава Бацокина посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Минигали Шаймуратова. Мама погибшего солдата поблагодарила всех присутствующих за поддержку.

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Фото: мэрия Уфы