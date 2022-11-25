Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 26 ноября 2022 года: похолодает до -23 градусов

Погода в Башкирии 26 ноября 2022 года: похолодает до -23 градусов

23:11, 25 ноя 2022 В Башкирию возвращаются морозы. Местами похолодает до -23 градусов.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на смену теплому юго-западному циклону придет холодный фронт, количество осадков сократится, температура воздуха начнет понижаться. В субботу местами пройдет небольшой снег, по северо-западу до умеренного. Температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях до -18, -23 градусов. Днем прогнозируется -6, -11 градусов, по востоку — до -16 градусов.


Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 13 августа 2022 года: ночью похолодает до +5 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 августа 2022 года: ночью похолодает до +5 градусов
В Башкирии на выходных сохранится аномально жаркая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходных сохранится аномально жаркая погода
Ночью в Башкирии похолодает до +6 градусов
Общество в Башкирии
Ночью в Башкирии похолодает до +6 градусов
В Башкирии прогнозируются дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: