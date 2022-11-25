Погода в Башкирии 26 ноября 2022 года: похолодает до -23 градусов

23:11, 25 ноя 2022









По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на смену теплому юго-западному циклону придет холодный фронт, количество осадков сократится, температура воздуха начнет понижаться. В субботу местами пройдет небольшой снег, по северо-западу до умеренного. Температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях до -18, -23 градусов. Днем прогнозируется -6, -11 градусов, по востоку — до -16 градусов.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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