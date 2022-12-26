Жительница Уфы сравнила помощь семьям в Москве и Башкирии

09:11, 26 дек 2022

Жительница Башкирии рассказала о том, как выдают молочную окуню в других регионах страны. Оказалось, ее получают практически все семьи в центральной России.







«Всегда удивлял момент, чем жители Башкирии отличаются от жителей Москвы. Чем одни дети и взрослые лучше или хуже других. Появилось несколько знакомых мамочек из Москвы и ближайших к столице регионов. Оказывается у них молочная кухня положена каждому без исключения ребенку до трех лет. А то и детям до 7 лет из многодетных семей!



Случалось видеть довольные лица деток, которым родители приносят домой целыми коробками пюре, йогурты, творожки, смеси, каши и прочие. Причем это вполне самодостаточные и полноценные семьи. Завидовать нечему и незачем. Я рада за них искренне. Честно!





Только вот почему в Башкирии молочная кухня положена лишь малоимущим семьям после сбора кучи справок?! Ведь учитывают лишь доходы, расходы никто не собирается хоть глазком разглядеть. Вдруг у этой семьи немалый ежемесячный платёж по ипотеке, кредиты и так далее?! Даже после сложных родов чтобы восстановиться покупайте сами кучу лекарств,а как хотели?



Объявления сплошь и рядом о том, что продают эти каши, смеси, которые получают мамы на молочной кухне, ссылаясь на то, что их ребенок это не ест, а на вырученные деньги они ему купят что-то другое. Так выходит вы в этом не нуждаетесь! Место занимаете просто!









Кто-то вообще эти каши курам и прочей живности скармливает, не понаслышке знаю. Как становятся малоимущими?! Либо многодетные, это ладно, тоже хорошо, повышаем род и демографию, либо надо получать черную зарплату. Потому что как иначе выжить на прожиточный минимум. Надеясь на пособия это, по-моему, как минимум, глупо.



Положение и ФЗ по поводу Молочной кухне я бы советовала властям пересмотреть», — написала Алена Ш.

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