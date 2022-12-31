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Жителей Башкирии в 2023 году ждут дополнительные праздничные дни

Жителей Башкирии в 2023 году ждут дополнительные праздничные дни

10:52, 31 дек 2022

Жителей Башкирии в 2023 году ожидает 16 праздничных дней, которые выпадают на будни. Производственный календарь на будущий год опубликовала администрация Уфы.



Традиционно самые длительные праздники приходятся на начало года. Так, жители республики отдохнут с 1 по 8 января. Следующие долгие выходные будут уже в следующем месяце — в феврале. Нерабочие дни продлятся с 23 по 26 февраля.

В марте праздничный день выпадает только на 8 число, в среду. Жители Башкирии смогут отдохнуть подольше в апреле на Ураза-байрам: с 21 по 23 апреля. Затем, с 29 апреля по 1 мая россиян ждут нерабочие дни. Праздники, приуроченные ко Дню Победы, продлятся дольше: с 6 по 9 мая. Летом праздничные дни выпадают на 10–12 июня.


Также жители Башкирии отдохнут 28 июня, в среду — в этот день будет праздноваться Курбан-байрам. Еще один выходной, связанный с празднованием Дня республики, приходится на 11 октября, так же в среду.

Последние праздничные дни в 2023 году выпадают на 4–6 ноября.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: 2023 праздники выходные
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