В Башкирии 12 января 2023 года ожидается потепление
22:56, 11 янв 2023
Подробный прогноз погоды на четверг, 12 января, озвучили в Башгидромете.
На погоду в Башкирии влияет приход арктической воздушной массы. Однако морозы уже начинают ослабевать, грядет потепление.
По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -20, -25 градусов, местами до -30, -35 градусов. Днем прогнозируется -14, -19 градусов.