В Башкирии 12 января 2023 года ожидается потепление

22:56, 11 янв 2023

Подробный прогноз погоды на четверг, 12 января, озвучили в Башгидромете.



На погоду в Башкирии влияет приход арктической воздушной массы. Однако морозы уже начинают ослабевать, грядет потепление.



По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -20, -25 градусов, местами до -30, -35 градусов. Днем прогнозируется -14, -19 градусов.



Ветер ожидается юго-западный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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