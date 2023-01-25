Рустам Набиев из Башкирии покорил на руках гору Аконкагуа

09:12, 25 янв 2023

Блогер из Уфы Рустам Набиев, который лишился ног при обрушении казармы в Омске, продолжает покорять вершины. 24 января, он сообщил о том, что взобрался на гору Аконкагуа в Аргентине — высочайшую точку Южной Америки. По словам блогера, восхождение увенчалось успехом 22 января.







— 22 января в 20:36 я, Рустам Набиев, на одних руках взошел на высшую точку Южной Америки. Штурм вершины с третьего лагеря и обратный спуск продлились 25 часов, — сообщил он. — 25 часов без сна, еды, в движении на пути к своей цели, не поворачиваясь и не оглядываясь назад. Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что всё это закончилось победой.





Альпинист признался, что сейчас внутри него «полное опустошение». Подъем дался ему нелегко, и сейчас он хочет отдохнуть и выпустить все эмоции, поэтому подробности своего путешествия расскажет потом.



— Вы даже не представляете, насколько это было тяжело. «Тяжело» — это просто слово, тяжело — не передать словами, — сказал он.

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Фото: Рустам Набиев