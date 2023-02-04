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Температура воздуха 5 февраля 2023 года в Башкирии понизится до -28°

Температура воздуха 5 февраля 2023 года в Башкирии понизится до -28°

23:57, 04 фев 2023

В Башкирии в воскресенье, 5 февраля, похолодает до -28°. Об этом в своем обновленном прогнозе сообщил региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, в республике обойдется без существенных осадков. Ожидается облачная погода с прояснениями. Северный и северо-восточный ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью понизится до -13,-18° (при прояснениях -23,-28°). Днем столбики термометров покажут -9,-14° (в горных районах потеплеет до -4°).

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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