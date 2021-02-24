В Башкортостане сохранится морозная погода

| 24 фев 2021 | 09:15

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.



Так, сегодня, 24 февраля ожидается небольшой снег и метель. Ветер северо-восточный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -26,-31°, при прояснениях до -37°, днем -20,-25°.



Завтра, 25 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -27,-32°, местами до -38°, днем столбики термометров покажут -18,-23°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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