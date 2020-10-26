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Погода в Башкирии сегодня, 26 октября 2020 года: мокрый снег

Погода в Башкирии сегодня, 26 октября 2020 года: мокрый снег

| 26 окт 2020 | 08:38

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, сегодня, 26 октября, пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, ночью по югу до сильного. Местами возможно отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед, на отдельных участках дорог гололедица и снежный накат. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем составит -2, +3°.



Завтра, 27 октября, ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. На отдельных участках дорог также возможна гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7°, днем столбики термометров покажут +1, +4°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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