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Диджей Боджей Давид вышел из комы

Диджей Боджей Давид вышел из комы

09:00, 03 мар 2023

Диджей и ведущий Боджей Давид вышел из гипергликемической комы, в которую он впал 15 февраля. Об этом изданию «Мой Башкортостан» сообщили в Минздраве республики. Мужчина все еще находится под наблюдением врачей. Для оказания полного комплекса лечения его перевели в 21-ую больницу.



«Состояние стабилизировали. Перевели для продолжения лечения в эндокринологию ГКБ №21», – уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Боджей Давид в тяжелом состоянии был госпитализирован в 22-ую больницу. Его подключали к аппарату ИВЛ. Медики после осмотра выявили кровь в его желудке, а также повреждения внутренних органов. Шоумену требуется дорогостоящее лечение, говорили его близкие. Также ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: vk.com/bojay
Теги: Уфа
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