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Стал известен график проведения Сабантуев 2023 в Башкирии

Стал известен график проведения Сабантуев 2023 в Башкирии

13:58, 24 май 2023

Власти Башкирии опубликовали график проведения Сабантуев летом 2023 года.



Сабантуй – традиционный праздник, который отмечают после окончания сезона посевных работ. Обычно это происходит в начале июня. Пускай сейчас в поле трудятся далеко не все жители сельской местности, но, по традиции, участвуют в этом празднике многие. Этому способствуют и муниципальные власти, которые выделяют под празднование площадки. Здесь проводятся спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых, ярмарки и прочие развлекательные мероприятия. Самым ловким и сильным участникам вручают призы. Так, за победу в борцовских соревнованиях, традиционно, полагается барашек.

График Сабантуев в Башкирии по районам 2023

Начнутся празднования уже 27 мая. В этот день гуляния пройдут в Абзелиловском, Калтасинском и Альшеевском районах.

3 июня праздник состоится в Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Бирском, Бурзянском, Гафурийском, Ермекеевском, Зилаирском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Чекмагушевском районах.

10 июня Сабантуй пройдет в Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском и Чишминском районах.

11 июня Сабантуй пройдет в Шаранском и Янаульском районах.



17 июня празднования запланированы в Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Кигинском и Стерлибашевском районах.

Наконец, 1 июля Сабантуи проведут в Балтачевском и Иглинском районах Башкирии.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: сабантуй 2023
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