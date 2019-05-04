В Башкирии опубликовали даты проведения сабантуев в 2019 году
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Власти республики установили график проведения сабантуев. В этом году праздник плуга пройдёт во всех городах и районах Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Расписание праздников в городах и районах Башкирии:
- 26 мая — г. Стерлитамак и Кармаскалинский район;
- 2 июня — г. Агидель, Альшеевский, Архангельский, Аургазиснкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Давлекановский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Зилаирский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский и Хайбулинский районы;
- 10 июня — г. Кумертау, Абзелиловский, Аскинский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Гафурийский, Ермекеевский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Миякинский, Нуримановский, Стерлибашевский, Татышлинский, Чекмагушевский, Шаранский и Янаульский районы;
- 12 июня — г. Уфа;
- 16 июня — Дуванский, Караидельский, Кугарчинский, Мечетлинский, Мишкинский, Салаватский и Чишминский районы;
- 30 июня — г. Салават и Балтачевский район;
- 2 июля — Уфимский район;
- 7 июля — Иглинский район.
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