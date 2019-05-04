В Башкирии опубликовали даты проведения сабантуев в 2019 году

Власти республики установили график проведения сабантуев. В этом году праздник плуга пройдёт во всех городах и районах Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



26 мая — г. Стерлитамак и Кармаскалинский район;

2 июня — г. Агидель, Альшеевский, Архангельский, Аургазиснкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Давлекановский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Зилаирский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский и Хайбулинский районы;

10 июня — г. Кумертау, Абзелиловский, Аскинский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Гафурийский, Ермекеевский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Миякинский, Нуримановский, Стерлибашевский, Татышлинский, Чекмагушевский, Шаранский и Янаульский районы;

12 июня — г. Уфа;

16 июня — Дуванский, Караидельский, Кугарчинский, Мечетлинский, Мишкинский, Салаватский и Чишминский районы;

30 июня — г. Салават и Балтачевский район;

2 июля — Уфимский район;

7 июля — Иглинский район.

Массовые гуляния стартуют в Стерлитамаке и Кармаскалинском районе. Праздники пройдут в воскресенье, 26 мая. Не останутся в стороне Агидель, Альшеевский, Аургазиснкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский и другие районы республики. Здесь местные жители отпразднуют сабантуй второго июня.Расписание праздников в городах и районах Башкирии: