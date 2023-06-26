Умер бывший глава Чекмагушевского района Башкирии Дамир Мустафин

15:41, 26 июн 2023

В Башкирии простились с бывшим главой Чекмагушевского района Дамиром Мустафиным. Об этом нынешний руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев сообщил у себя в соцсетях. Экс-чиновника не стало в возрасте 72 лет.







Мустафин взял руководство над Чекмагушевским районом еще в 1986 году в качестве председателя местного исполкома, в 1992 году стал главой администрации муниципалитета, на этой должности он пробыл до 2003 года.



«Благодаря профессионализму Дамира Мухаметовича достигнуты большие успехи в отрасли сельского хозяйства, внедрены современные технологии. Район был и по сей день остаётся лидером по урожайности зерновых и надою молока. Развивалась экономика района, предпринимательство, социальная сфера, культура и спорт.





Я благодарен судьбе и очень горд тем, что начинал работу в Администрации района под руководством Дамира Мухаметовича в должности его заместителя по экономическим вопросам. Он является моим опытным наставником и учителем. Я всегда вспоминаю и буду вспоминать его мудрые советы при принятии важных решений», — написал Ямалеев в соцсетях.

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Фото: Vk/Реканс Ямалеев