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Житель Башкирии собрал для бойцов СВО самодельный внедорожник

Житель Башкирии собрал для бойцов СВО самодельный внедорожник

11:13, 03 июл 2023

В Чишминском районе Башкирии местный житель собственноручно изготовил внедорожник для военнослужащих находящихся в зоне СВО на Украине. Александр Лизогуб, в интервью журналистам издания "Родник плюс", рассказал о своей поделке.



Чишминец принял решение собрать внедорожник после просмотра видеоролика в Интернете, где бойцы уничтожили танки неприятеля, а затем быстро покинули место боя на самодельном транспорте. Александр приступил к сбору средств в социальных сетях и активно делился этапами работы со своими подписчиками. Каркас ТС был приобретен за 110 000 рублей в Московской области. Небезразличные люди привозили мастеру листы металла, трубы и прочие необходимые запасные части.


Основу так называемого багги-кросса составляют детали из автомобилей отечественного производства: колеса от "Нивы", двигатель, «ходовка» и рулевое управление от вазовской «четырнадцатой».

Вместо обычного лобового стекла был использован железный лист толщиной 4 миллиметра, в котором было вырезано окно-решетка для водителя. Вес такой самодельной конструкции составляет примерно полтонны. Сейчас осталось лишь доделать работу и усилить некоторые элементы конструкции, а потом отправиться в путь, - поделился Александр Лизогуб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район спецоперация
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