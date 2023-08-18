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В России уточнили календарь праздничных дней на 2024 год

В России уточнили календарь праздничных дней на 2024 год

19:06, 18 авг 2023

Михаил Мишустин, председатель российского правительства, утвердил постановление, согласно которому были перенесены несколько выходных дней в 2024 году.

6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье соответственно, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря. Нерабочие дни, которые ранее планировалось провести 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, будут перенесены на 29 апреля, 30 апреля и 30 декабря соответственно.

Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года.

Список нерабочих дней на 2024 год включает периоды с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, 3 и 4 ноября, а также с 29 по 31 декабря.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: праздники календарь
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