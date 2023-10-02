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В 5 городах и районах Башкирии зарегистрирован критический уровень рождаемости

В 5 городах и районах Башкирии зарегистрирован критический уровень рождаемости

09:59, 02 окт 2023

Специалисты представили обновленную информацию о демографической обстановке в Республике Башкортостан в период с января по июль текущего года.

За указанный период в регионе родились 20 502 новых гражданина: 10 518 младенцев мужского пола и 9 984 девочки. Сравнив с данными за аналогичный период 2022 года, можно отметить снижение рождаемости на 2,5 процента.

Согласно отчету Башкортостанстата, коэффициент рождаемости в регионе за первые 7 месяцев 2023 года составил 8,7 на одну тысячу человек. В 27 муниципалитетах этот показатель ниже, чем среднее значение по всей республике, в то время как в остальных 36 муниципалитетах он превышает средний показатель.

Самая низкая рождаемость отмечена в Федоровском районе, где зафиксировано 5 рождений на 1 тыс. жителей. Также в категории с низкими показателями находятся Ермекеевский (6) и Белебеевский (6) районы, а также города Агидель (6,4) и Салават (6,7).

Высокими показателями рождаемости выделяются Бурзянский район (14,1), Абзелиловский (11,8), Баймакский (11,7), Архангельский (11,7) и Иглинский (10,8) районы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рождаемость
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