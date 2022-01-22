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Стало известно, где в Башкирии самая высокая рождаемость

Стало известно, где в Башкирии самая высокая рождаемость

10:38, 22 янв 2022

Всего с января по ноябрь 2021 года в Башкирии родилось 36,1 тысячи детей, что на 3,7% меньше в сравнении с показателями 2020 года. Наибольшие показатели по рождаемости зафиксированы в Бурзянском районе, сообщают аналитики Башстата.



В Башстате озвучили показатели по рождаемости. Так, в период с января по ноябрь 2021 года, в Башкирии родилось 36,1 тысячи детей, что в сравнении с показателями за 2020 год - на 3,7% меньше.

Известно, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 9,9 на 1 000 населения. Что касается каждого муниципалитета, то район с самым высоким показателем — Бурзянский, где коэффициент составил 15,8 на 1 000 жителей. Примечательно, это единственный район Башкирии, где за прошлый год зафиксирован естественный прирост населения.

Помимо Бурзянского района, в зеленой зоне находятся Аскинский и Баймакский районы с коэффициентами- 12,8, Хайбуллинский и Зианчуринский районы — 12.

Между тем, в лидерах антирейтинга по рождаемости: Федоровский район, где коэффициент составляет 5,9 на 1 000 жителей, Агидель — 6,4, Ермекеевский — 6,8, Бураевский — 7 и Куюргазинский — 7,3 районы.

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Источник: mkset.ru
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