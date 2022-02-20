В Башкирии назвали районы, где в прошлом году умерло больше всего людей

11:35, 20 фев 2022

Аналитики Башстата назвали районы с самой высокой естественной убылью населения.







Как сообщает портал UfacityNews.ru со ссылкой на данные аналитиков, больше всего по естественным причинам скончалось жителей в Бураевском районе. За прошлый год убыль населения тут составила 18,3 на 100 тысяч населения – то есть умерло 511 человек, а вот родилось только 141. На втором месте Бакалинский район с показателем 15,1, Ермекеевский район с показателем 14,8 и Илишевский район с показателем 14,3. В среднем по Башкирии уровень естественной убыли населения в прошлом году составил 6,8 случаев на 100 тысяч населения, а общая естественная убыль в 2021 составила 27033 человек.

А вот прирост населения в 2021 году отмечен только в Бурзянском районе, где родились за год 264 человека, а умерли 230.





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