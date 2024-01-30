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Из России отзывают 32 000 китайских автомобилей из-за участившихся возгораний

Из России отзывают 32 000 китайских автомобилей из-за участившихся возгораний

Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", представляющая в России китайского автопроизводителя Haval, сообщила о масштабном отзыве более 32 тысяч автомобилей моделей Haval F7 и Haval F7x. Как уточняет пресс-служба Росстандарта, речь идет о 32 156 машинах, реализованных в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Причина столь серьезной меры кроется в конструктивном недостатке данных автомобилей - возможном попадании влаги в разъем проводки под водительским сиденьем с последующим коротким замыканием. Это чревато оплавлением узлов электропроводки и возгоранием.

Для устранения дефекта все отозванные Haval F7 и Haval F7x пройдут необходимую доработку в дилерских центрах. Как отмечает Росстандарт, уполномоченный представитель китайского автопроизводителя свяжется с владельцами затронутых отзывом автомобилей по почте или телефону, дабы проинформировать о неисправности и необходимости срочно явиться в сервис для ремонта.

Таковы подробности столь масштабного отзыва автомобилей одной из популярных в России китайских марок. Надеемся, производитель оперативно устранит конструктивный недостаток, способный привести к пожару в автомобиле. А российские автовладельцы воспримут эту новость со всей серьезностью и незамедлительно отгонят свой Haval F7 или Haval F7x в сервис.

Автор: Семен Подгорный
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