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Дорогой блин: на масленичных гуляниях в Уфе блинчик улетел за 6000 рублей

Дорогой блин: на масленичных гуляниях в Уфе блинчик улетел за 6000 рублей

10:53, 17 мар 2024

В Уфе масленичные гуляния запомнились не только веселым праздником, но и щедрым благотворительным аукционом «Добрый блин». Известные горожане и почетные гости лично пекли блины, а потом продавали их на торгах, выручая немалые средства для поддержки участников СВО и их семей.

Заместитель мэра Уфы Денис Ганеев искусно испёк блин, который тут же был «куплен» за 6 тысяч рублей. Руководитель агентства печати РБ Максим Ульчев не остался в стороне и пополнил копилку аукциона на 1700 рублей.

Автор: Алия Карачурина
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа масленица
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