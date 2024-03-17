Дорогой блин: на масленичных гуляниях в Уфе блинчик улетел за 6000 рублей
10:53, 17 мар 2024
В Уфе масленичные гуляния запомнились не только веселым праздником, но и щедрым благотворительным аукционом «Добрый блин». Известные горожане и почетные гости лично пекли блины, а потом продавали их на торгах, выручая немалые средства для поддержки участников СВО и их семей.
Заместитель мэра Уфы Денис Ганеев искусно испёк блин, который тут же был «куплен» за 6 тысяч рублей. Руководитель агентства печати РБ Максим Ульчев не остался в стороне и пополнил копилку аукциона на 1700 рублей.
Автор: Алия Карачурина
Фото: администрация Уфы
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