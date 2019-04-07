Башкирского беглого олигарха задержали в Грузии
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В Грузии задержали беглого олигарха Азамата Кильдигушева. Возможно, уфимца ожидает экстрадиция в Россию. Об этом сообщило издание КП-Уфа.
Фотография: Интернет
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