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Башкирского беглого олигарха задержали в Грузии

Добавлено: 07.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Башкирского беглого олигарха задержали в Грузии

В Грузии задержали беглого олигарха Азамата Кильдигушева. Возможно, уфимца ожидает экстрадиция в Россию. Об этом сообщило издание КП-Уфа.

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Предпринимателя задержали в аэропорту Кутаиси. В настоящий момент житель Башкирии находится в тбилисской тюрьме. На родине на него возбуждено несколько уголовных дел из-за мошенничества, сообщает сайт Newsbash.ru.
Фотография: Интернет

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