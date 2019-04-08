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В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину

Накануне поздно вечером, 7 апреля, на улице Ленина в Мелеузе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в УГИБДД МВД по РБ, 45-летний житель Мелеуза за рулем микроавтобуса "Газель", двигаясь со стороны улицы Школьная в направлении улицы Южная, насмерть сбил 62-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Сообщается, что водитель микроавтобуса отказался проходить медосвидетельствование. По факту случившегося начато расследование.

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