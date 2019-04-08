В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину

Накануне поздно вечером, 7 апреля, на улице Ленина в Мелеузе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в УГИБДД МВД по РБ, 45-летний житель Мелеуза за рулем микроавтобуса "Газель", двигаясь со стороны улицы Школьная в направлении улицы Южная, насмерть сбил 62-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.Сообщается, что водитель микроавтобуса отказался проходить медосвидетельствование. По факту случившегося начато расследование.