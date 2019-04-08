В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину
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Накануне поздно вечером, 7 апреля, на улице Ленина в Мелеузе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сообщается, что водитель микроавтобуса отказался проходить медосвидетельствование. По факту случившегося начато расследование.
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