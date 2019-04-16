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В Белорецке беспилотник зафиксировал момент ограбления вагона с металлоломом | видео

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке беспилотник зафиксировал момент ограбления вагона с металлоломом | видео

В Белорецке двух мужчин задержали за ограбление вагонов грузового поезда. Преступники залезали на составы и скидывали с них лом черного металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте.

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На кадрах видно, как двое мужчин 29 и 33 лет сначала загружают добычу, 290 килограмм металла, в свой автомобиль, а затем замечают, что за ними происходит слежка. Грабители не растерялись. Они выбросили металлолом, отъехали на своей машине подальше и выбежали из нее, после чего поймали попутку и уехали в город. Однако это не помогло им скрыться от полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

Известно, что ранее преступники уже были судимы. В правоохранительных органах на них снова завели уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предполагают лишение свободы сроком до 5 лет.
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