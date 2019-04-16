В Белорецке беспилотник зафиксировал момент ограбления вагона с металлоломом | видео
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В Белорецке двух мужчин задержали за ограбление вагонов грузового поезда. Преступники залезали на составы и скидывали с них лом черного металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте.
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Известно, что ранее преступники уже были судимы. В правоохранительных органах на них снова завели уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предполагают лишение свободы сроком до 5 лет.Происшествия: в Белорецке подростки жестоко избили сверстника
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