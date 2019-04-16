В Белорецке беспилотник зафиксировал момент ограбления вагона с металлоломом | видео

В Белорецке двух мужчин задержали за ограбление вагонов грузового поезда. Преступники залезали на составы и скидывали с них лом черного металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте.

На кадрах видно, как двое мужчин 29 и 33 лет сначала загружают добычу, 290 килограмм металла, в свой автомобиль, а затем замечают, что за ними происходит слежка. Грабители не растерялись. Они выбросили металлолом, отъехали на своей машине подальше и выбежали из нее, после чего поймали попутку и уехали в город. Однако это не помогло им скрыться от полиции, сообщает сайт Newsbash.ru Известно, что ранее преступники уже были судимы. В правоохранительных органах на них снова завели уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предполагают лишение свободы сроком до 5 лет.