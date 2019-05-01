В Кармаскалинском районе в реке в собственном автомобиле утонул водитель

Трагедия произошла днем в среду, 1 мая, в Кармаскалинском районе республики. В речушку Узень неподалеку от села Подлубово скатился автомобиль. В этот момент водитель был в салоне, выбраться из автомобиля он не смог и погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.



— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело погибшего извлечено. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Личность погибшего пока не выяснили.