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В Кармаскалинском районе в реке в собственном автомобиле утонул водитель

Добавлено: 01.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе в реке в собственном автомобиле утонул водитель

Трагедия произошла днем в среду, 1 мая, в Кармаскалинском районе республики. В речушку Узень неподалеку от села Подлубово скатился автомобиль. В этот момент водитель был в салоне, выбраться из автомобиля он не смог и погиб, сообщает сайт Newsbash.ru

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— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело погибшего извлечено. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Личность погибшего пока не выяснили. 

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