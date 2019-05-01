В Буздякском районе перевернулась фура со свиньями | видео
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Сегодня, 1 мая, в Буздякском районе республики перевернулся грузовик со свиньями. На проезжую часть успели выбежать несколько поросят, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Вероятно, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся. Информация о его состоянии уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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