В Буздякском районе Башкирии грузовик снес конструкцию с дорожными знаками и перевернулся

17:57, 24 ноя 2022

В Буздякском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщили в ГИБДД Башкирии, авария случилась около двух часов дня сегодня, 24 ноября.







47-летний мужчина за рулем КАМАЗа двигался со стороны села Буздяк в направлении Уфы по трассе М-5. На 70-м километре возле села Восточный поднятая стрела манипулятора на его грузовике зацепилась за металлическую конструкцию с дорожными знаками, висевшую над проезжей частью.



— От удара конструкция слетела с опор и упала на проезжую часть, после чего автомобиль перевернулся, — сообщили в ГИБДД. — Водитель и его пассажир госпитализированы, по данному факту начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ