В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Страшный инцидент взбудоражил жильцов дома № 11 по улице Мубарякова в Уфе. Вчера, 2 мая под окнами панельной девятиэтажки нашли бездыханное тело взрослой женщины. Очевидцы рассказали, что она выпала с балкона на шестом этаже, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Тело увезла скорая, там собралась толпа народу, — рассказал житель этого дома Альберт.

— По факту обнаружения тела у нас проводится доследственная проверка, — ответили в ведомстве.

Пока точно неизвестно, был ли это несчастный случай или в деле замешан криминал.Следователи Башкирии разбираются в этом инциденте.