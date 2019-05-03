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В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Добавлено: 03.05.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Страшный инцидент взбудоражил жильцов дома № 11 по улице Мубарякова в Уфе. Вчера, 2 мая под окнами панельной девятиэтажки нашли бездыханное тело взрослой женщины. Очевидцы рассказали, что она выпала с балкона на шестом этаже, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Тело увезла скорая, там собралась толпа народу, — рассказал житель этого дома Альберт.
Пока точно неизвестно, был ли это несчастный случай или в деле замешан криминал.

Следователи Башкирии разбираются в этом инциденте.
— По факту обнаружения тела у нас проводится доследственная проверка, — ответили в ведомстве.

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