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В Краснодарском крае в аварии погибли участники Stand Up шоу

Добавлено: 04.05.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Краснодарском крае в аварии погибли участники Stand Up шоу

Пользователи соцсетей опубликовали кадры с места гибели в ДТП участников комедийного шоу Stand Up Елены Зуевой и Дениса Маловичко в Краснодарском крае. На кадрах видно, как на обочине горят остовы двух сильно покореженных автомобилей. Место рядом с аварией усыпано осколками стекла. На месте аварии дежурят пожарные расчет и инспекторы ДПС, сообщает сайт Newsbash.ru.


Авария произошла 3 мая в Белореченском районе Краснодарского края. На трассе столкнулись автомобили Hyundai Accent и Renault Logan. В результате обе машины сгорели, все пассажиры погибли. Кроме Зуевой и Маловичко, также в машине находились еще три попутчика, тела которых до сих пор не опознаны.

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