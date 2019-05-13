В Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров
На территории Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров на площади, превышающей 45 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в Башкирии возник 81 природный пожар. От огня пострадало 1244,66 гектара. Для сравнения: год назад в республике было зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 228 гектаров.
13 мая по республике прогнозируются третий, местами четвертый и второй классы пожароопасности.
Высокий, четвертый класс пожароопасности прогнозируется сегодня в 16 районах Башкирии: Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Уфимском.