В Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров

На территории Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров на площади, превышающей 45 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.



Из пяти обнаруженных пожаров три удалось ликвидировать. В настоящее время продолжают действовать два природных пожара на общей площади 26 гектаров. Оба они локализованы, ведется тушение. Так, в Зилаирском районе лесной пожар локализован на площади три гектара. В Бурзянском районе огнем пройдено 23 гектара территории лесного фонда. Ведутся работы по тушению.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в Башкирии возник 81 природный пожар. От огня пострадало 1244,66 гектара. Для сравнения: год назад в республике было зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 228 гектаров.



13 мая по республике прогнозируются третий, местами четвертый и второй классы пожароопасности.



Высокий, четвертый класс пожароопасности прогнозируется сегодня в 16 районах Башкирии: Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Уфимском.