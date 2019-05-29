Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
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42-летний житель Аскино понесет наказание за вождение автомобиля в пьяном виде. В апреле 2018 года выпивший сельчанин отправился за рулем авто в магазин за пивом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудники автоинспекции задержали горе-водителя ночью, когда он отправился за очередной порцией пива. Нарушителя отвезли в больницу на медосвидетельствование, но от отказался его проходить.
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