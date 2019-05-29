Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение

42-летний житель Аскино понесет наказание за вождение автомобиля в пьяном виде. В апреле 2018 года выпивший сельчанин отправился за рулем авто в магазин за пивом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сотрудники автоинспекции задержали горе-водителя ночью, когда он отправился за очередной порцией пива. Нарушителя отвезли в больницу на медосвидетельствование, но от отказался его проходить.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, в прошлом аскинца уже лишали прав за нетрезвое вождение. В суде подследственный утверждал, что за рулем находилась его жена. Женщина, желая выгородить супруга, подтвердила его слова. Однако их слова опровергли свидетели. По статье о повторном вождении в состоянии опьянения суд приговорил сельчанина к штрафу размером 250 тысяч рублей, лишив права садиться за руль на три года.



