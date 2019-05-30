В Башкирии три сотрудника полиции с помощью кулаков выбивали показания

Двое сотрудников отдела МВД по Ермекеевскому району и полицейский из Туймазинского района обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, они избили 29-летнего мужчину, который, как они посчитали, мог быть причастен к браконьерству, сообщает сайт Newsbash.ru.





По версии следствия, в октябре прошлого года правоохранители пригласили в опорный пункт полиции жителя Туймазинского района. Это было необходимо в рамках розыска лиц, причастных к незаконной охоте. Чтобы заставить его дать признательные показания, полицейские применили насилие, избив мужчину.

По заявлению потерпевшего обвиняемых задержали сотрудники ФСБ. Во время расследования полицейские не признали свою вину, а также всячески оказывали противодействие.Адвокат одного из правоохранителей попытался затянуть процесс ознакомления с материалами уголовного дела. При этом суд неоднократно выбирал в качестве меры пресечения домашний арест, эти решения по жалобам потерпевших отменял Верховный суд РБ.В МВД республики прокомментировали ситуацию, сообщив, что по данному факту была проведена служебная проверка.





«В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если суд признает их виновными, то они будут уволены из органов по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - говорится в заявлении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.