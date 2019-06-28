В Краснокамском районе обнаружили целую плантацию конопли | видео
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Общественник из Нефтекамска запечатлел целую плантацию запрещенного растения. Она находится на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Раздолье» в Краснокамском районе республики Башкортостан.
Стоит отметить, что в составе растения имеются психогенные вещества. Обращение Александра Афанасьева по данному факту зарегистрировано в МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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