Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Краснокамском районе обнаружили целую плантацию конопли | видео

В Краснокамском районе обнаружили целую плантацию конопли | видео

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Краснокамском районе обнаружили целую плантацию конопли | видео

Общественник из Нефтекамска запечатлел целую плантацию запрещенного растения. Она находится на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Раздолье» в Краснокамском районе республики Башкортостан.

Стоит отметить, что в составе растения имеются психогенные вещества. Обращение Александра Афанасьева по данному факту зарегистрировано в МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Авария в Краснокамском районе: на трассе Дюртюли-Нефтекамск в столкновении 3 авто погиб житель Дюртюлей

Читайте также:

Авария в Краснокамском районе: на трассе Дюртюли-Нефтекамск в столкновении 3 авто погиб житель Дюртюлей
Напомним, что выращивание конопли в России запрещено, так как из нее изготавливаются наркотики. Источник хорошего настроения граждан и ароматного воздуха пока что не скосили. Однако за то, что растение не скошено, вероятно, придется ответить руководителю предприятия, на территории которого оно растет. С 2016 года эти земли находятся в реестре малого и среднего предпринимательства.

Источник

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия
Происшествия
Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия
В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО
Происшествия
В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
Происшествия
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
В Абзелиловском районе выявили факт преднамеренного банкротства
Человек и закон
В Абзелиловском районе выявили факт преднамеренного банкротства
В молокозавод в Краснокамском районе вложат 110 млн рублей
Общество
В молокозавод в Краснокамском районе вложат 110 млн рублей
Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии
Общество
Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Общество
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: