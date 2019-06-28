В Краснокамском районе обнаружили целую плантацию конопли | видео

Общественник из Нефтекамска запечатлел целую плантацию запрещенного растения. Она находится на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Раздолье» в Краснокамском районе республики Башкортостан.





Стоит отметить, что в составе растения имеются психогенные вещества. Обращение Александра Афанасьева по данному факту зарегистрировано в МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, что выращивание конопли в России запрещено, так как из нее изготавливаются наркотики. Источник хорошего настроения граждан и ароматного воздуха пока что не скосили. Однако за то, что растение не скошено, вероятно, придется ответить руководителю предприятия, на территории которого оно растет. С 2016 года эти земли находятся в реестре малого и среднего предпринимательства.