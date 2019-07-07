Авария в Абзелиловском районе: вблизи деревни Идяш-Кускарово погиб молодой водитель вылетев в кювет

В Башкирии произошло смертельное ДТП. По сообщению главного автодорожного инспектора РБ Динара Гильмутдинова, авария произошла 6 июня, рано утром в Абзелиловском районе, на 10 километре автодороги Аскарово-Халилово-Альмухаметово, вблизи деревни Идяш-Кускарово, сообщает сайт Newsbash.ru.



— На затяжном повороте он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, — написал Динар Гильмутдинов в своем блоге.

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