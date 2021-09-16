В Абзелиловском районе Башкирии, не справившись с управлением, погиб водитель
12:28, 16 сен 2021
Сегодня, 16 сентября, в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла утром на 16 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай.
По имеющимся данным, 39-летний местный житель, управляя "Renault Logan", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 34-летний пассажир госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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